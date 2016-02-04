Valilik Kocaeli'de yapılan ekmek zammına itiraz etti

Kocaeli Valiliği ilçede yapılan ekmek zammına itiraz etti. Yeni zam oranının görülüşmesi için komisyon kurulacak.

Kocaeli’de 1 TL’ye satılan ekmeye yapılan yüzde 25 zam, Kocaeli Valiliği tarafından uygun bulunmadı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 1 TL’den satılan ekmeğin yapılan yüzde 25 zam ile 1.25 TL’ye satışa sunulmasını uygun olmadığını söyleyerek, zammın görüşülmesi için komisyon kurulmasını istedi.

Kocaeli’de 1 aydır 1.25’ten satılan ekmeğe yapılan zam için Kocaeli Valiliği’ne teklifte bulunan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Vali Güzeloğlu’ndan olumsuz yanıt aldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yapılan zammı, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesi’ne göre uygun görmeyerek Vali Yardımcılığı tarafından kurulacak komisyonda kararın görüşülmesini istedi.

Ekmek zammı, Vali Yardımcısı Dursun Balaban başkanlığında Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nden oluşacak komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.