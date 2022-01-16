Valilik kaldırtmıştı: 'Geçinemiyoruz' pankartına 18 bin lira ceza kesildi

Halkevleri'nin yaşanan ekonomik kriz ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar karşısında ülke genelinde başlattığı 'Geçinemiyoruz' eylemleri kapsamında Eskişehir Halkevlerine asılan 'Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın' pankartı için 18 bin lira idari para cezası kesildi. Cezanın iptali için dava açılacak.

Eskişehir Halkevlerinde 'Geçinemiyoruz, Zamlar Geri Alınsın' pankartı asılmasının üzerinden 45 dakika geçmesinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden valilik genelgesi sebep gösterilerek gece yarısı indirilmişti. Şube binalarına yeniden aynı pankartı asan Halkevi üyelerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yasada belirlenen en üst sınır olan 18 bin lira idari para cezası tebliğ edildi.

TIKLAYIN: Eskişehir’de Halkevleri’nin astığı “geçinemiyoruz" pankartı 45 dakika içinde valilik tarafından indirildi

"Zamlara sessiz kalmamız isteniyor"

Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Cevat Aydemir, para cezasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Önceki gün astığımız 'Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın' pankartımız aynı gece emniyet güçlerince indirildi. Dün hafta sonu tatili olmasına rağmen Eskişehir emniyeti acele bir şekilde ve yasada belirlenen en üst sınırdan, 18 bin lira idari para cezasını tebliğ etti. Bütün kesimlerin en ağır şekilde etkilendiği yüksek zamlar karşısında tepkisiz ve sessiz kalmamız isteniyor. Aynı pankart şu an bütün şubelerimizin duvarlarında dalgalanıyor. Eskişehir Valiliğinin genelgesi geçerliliği ve gerçekliğini toplum nazarında yitirmiştir. 'Farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebilir' cümlesi tam olarak bir ayrımcılık ifadesidir. Halkevi hukukçularımız bu konuyla ilgili yarın dava açacaklar."

Halkevleri avukatı ise pankartın "ifade özgürlüğü ve düşünceyi yayma özgürlüğü" kapsamında asıldığını söyledi. (ANKA)