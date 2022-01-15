Eskişehir’de Halkevleri’nin astığı “geçinemiyoruz" pankartı 45 dakika içinde valilik tarafından indirildi

Eskişehir’de Halkevleri’nin “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” pankartı, valilik kararı ile indirildi.

Eskişehir Halkevi, 2 Eylül Caddesi’nde bulunan şube binasına, üzerinde “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” pankartı astı. Pankartın asılmasından 45 dakika sonra, Eskişehir Müdürlüğü’nden, pankartın indirilmesi gerektiğinin bildirildiği bir tebligat gönderildi.

Tebligatta, şu ifadelerin yazıldığı görüldü:

“Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen afiş ve pankartların, halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten karşı karşıya getirebileceğinden… bahse konu afiş ve pankartların başvuruda bulunulmadan ve izin alınmadan, ilimiz sınırları içerisinde asılmasına izin verilmediği ve asılmış olanların kolluk kuvvetiyle kaldırılması, karar uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı…”

Eskişehir Halkevleri Şube Başkanı Cevat Aydemir, valilik kararını şöyle değerlendirdi:

“Halkevleri genel merkezinin yaşanan ekonomik kriz ve halkın temel yaşama ürünlerine yapılan fahiş zamlara ilişkin 'Geçinemiyoruz' kampanyası kapsamında biz de Eskişehir Halkevi olarak 'Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın' pankartımızı astık. 45 dakika sonra Eskişehir emniyet güçleri Valilik genelgesini gerekçe göstererek astığımız pankartı kaldırmamız için tebligat yaptı.

Biz Halkevi olarak yaşanan zamlarla ilgili olarak astığımız pankartın suç unsuru olduğunu düşünmüyoruz. Zamlarla ilgili tepki göstermemiz, vali ve emniyet müdürünü neden rahatsız etti? Vali ve Emniyet Müdürü yapılan zamlardan etkilenmiyorlar mı? Halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurumlarını zan altında bırakabileceği zihniyetini de anlamış değilim. Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın.” (ANKA)