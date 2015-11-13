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Valilik engeline takılan Rakı Festivali İsviçre gazetesinde: Ülkenin İslamlaşması tartışması yeniden alevlendi

"İslami örgütlerin protestoları sonrasında yetkililer bu festivali yasakladılar"

13 Kasım 2015 12:05

Adana’da her yıl düzenlenen ”Dünya Rakı Festivali”, Valilik tarafından engellenmesi İsviçre gazetesi Blick’e haber oldu ve “Ülkenin İslamlaşması tartışması yeniden alevlendi” denildi.

CNN Türk’ün haberine göre rakı festivalinin yasaklanmasını "Türkiye - Adana'da her yıl düzenlenen 'Rakı Festivali' yasaklandı" başlığıyla veren gazete şöyle yazdı:

"Her yıl geleneksel olarak Aralık ayında Türkiye'nin güneyindeki Adana kentinde yapılan Anasonlu Rakı Festivali'ne binlerce insan katılıyordu; ancak, bu yıl İslami örgütlerin protestoları sonrasında yetkililer bu festivali yasakladılar. Yasaklamadan sonra ülkenin İslamlaşması hakkında tartışma yeniden alevlendi."

Muhalefetin bu gelişmeyi, "bireysel özgürlüğe müdahale" diye nitelendirdiğine de yer verilen Blick haberinde, birçok TV kanalının da haberlerinde, "Yasaklanan festival değil, insanların özel hayatlarına müdahale ediliyor" denildiğine de yer verildi.

İktidar partisinin de "islami muhafazakar " diye nitelendirildiği Blick haberinde, "Eleştirmenler, 1923 yılında laik olan Türkiye Cumhuriyeti'nin islamlaştırılmak istendiğini belirtiyorlar" denildi.

 

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