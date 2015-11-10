Adana Rakı Festivali, Valilik engeline takıldı

Adana’da her yıl düzenlenen”Dünya Rakı Festivali”, Valilik tarafından engellendi. Bu yıl 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan festivalle ilgili konuşan Adana Valisi Mustafa Büyük, içki festivaline izin verilmeyeceğini söyledi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Adana'da her yıl 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen “Dünya Rakı Festivali”ni, Valilik tarafından yasaklandı. Bir TV kanalına konuşan Adana Valisi Mustafa Büyük, her ne isimle olursa olsun Adana'da düzenlenmek istenen içki festivaline izin verilmeyeceğini söyledi.

Alkol reklamlarının yasak olduğunu ve bunu teşvik edici organizasyonların da yasal olmayacağına belirten Vali Büyük, Adana'nın içki festivali yerine sosyal ve ekonomik alanda düzenlenecek organizasyonlarla anılmasını istediklerini ifade etti.