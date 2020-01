Valilere okul öncesi uyarı: Çocuklara gelişigüzel vitamin vermeyin

KAYSERİ, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Mustafa Armut, çocukları hastalıklardan korumak, büyüme ve gelişimlerini hızlandırmak ya da okul başarılarına katkıda bulunmak için vitamin desteği konusunda doktor önerisi olmadan ve bilinçsizce vitamin kullanılmamasını isterken çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması konusunda ailelere önerilerde bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Mustafa Armut, çocuklara gerektiğinden fazla verilen vitamin takviyeleri bazı sağlık sorunlarına yol açtığını, bu nedenle genel vücut sağlığı için gerekli olan vitamin ve minerallerin, doğal besinlerden karşılanması önem kazandığına dikkat çekti. Dr. Armut, \"\'Çocuklar için çeşitli besin öğelerinden yeterli miktarlarda oluşturan beslenme programları, hem okul başarısına hem de sağlıklı büyüme ve gelişime katkıda bulunmaktadır. Gerektiğinde vitamin desteği ise doktor kontrolünde sağlanmalıdır\'\' dedi. Uzman Dr. Armut , sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Vücutta kendiliğinden oluşmayan bazı minerallerden sodyum ve potasyum, çocukların genel vücut sağlığı bakımından çok önemlidir. Aşırı terleme sonucu vücuttan atılan bu minerallerin eksikliği, halsizlik, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı terlediğinde çocukların yeterli miktarda su, yiyeceklerden de fasulye, mercimek, bezelye, fındık, badem, ceviz ve yer fıstığı gibi sodyumdan zengin besinler tüketmeleri sağlanmalıdır. Potasyum kayıpları da yorgunluk ile birlikte gece krampları ve kas ağrılarına da neden olabilir. Potasyum bakımından zengin besinler; yeşil mercimek, kuru hurma, ıspanak, avokado, mantar, ceviz, kayısı, enginar, patates ve muzdur. Çocuklarda, eksikliği en sık görülen mineraller; demir, iyot ve çinkodur. İyot eksikliği, çocukluk çağında beyin hasarına yol açan ve önlenebilir en büyük nedendir. Dünya nüfusunun1/3’ü bu nedenle risk altındadır ve iyot eksikliği zeka geriliğine yol açmaktadır ve okul başarısını da olumsuz etkilemektedir. Okul çağında çocukların eğitim başarısını düşüren bir başka neden de demir eksikliğidir. Demir eksikliğine bağlı anemi, çocuklarda mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Demir tedavisi alan çocuklarda gereksiz çinko kullanımı ise demir emilimini azaltarak tedaviyi geciktirmektedir. Bu nedenle tedavinin doktor kontrolünde ve belirlenen süre devam etmesi önemlidir. En çok kırmızı et, balık, tavuk ve süt ürünlerinde bulunan B12 vitaminin eksikliğinin de çocuklarda gelişimsel, davranışsal bozukluklara ve okulda başarısızlığa neden olduğu bilinmektedir. B1 ve B12 vitaminleri ağrı ve yorgunluk giderici özelliğe sahiptir. Suda eriyen B vitaminlerinin, vücut için toksik etkiye neden olacak özelliği bulunmamaktadır.\"

Uzman Dr. Mustafa Armut, okulların açıldığı ve mevsime bağlı hava değişikliklerinin başladığı bu dönemde çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi için C, D ve E vitamini içeren doğal ürünlerle beslenmesi uygun olacağını belirterek, şöyle devam etti:

\"Kırmızı ve yeşil biber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler mutlaka tüketilmesi gereken ve bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Balık ve ceviz içerdiği Omega-3 yağları ile bağışıklığı destekler. Haftada bir kez balık ve her gün ceviz tüketilmesi önerilmektedir. Meyvelerden özellikle turunçgiller, portakal, mandalina, kivi ve limon C vitamini içeriği ile öne çıkmaktadır. Günde en az 1 portakal, 1 kivi ya da 2 mandalina, okul çağındaki çocukların günlük ihtiyacı olan C vitaminini karşılar. Taze sıkılmış mevsim meyvelerinin suları, şüphesiz vitamin desteği sağlasa da lifler ve diğer mineraller nedeniyle meyvelerin bütün olarak tüketilmesi tercih edilmelidir.\'\'