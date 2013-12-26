Valiler ve emniyet müdürleri için kararname mi geliyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonları gölgesinde kabinede yaptığı 10 kişilik değişiklik kulislerdeki hareketliliği durdurmaya yetmedi. Başkent ve Meclis kulisleri, hükümetin bundan sonraki adımının, valiler ve emniyet müdürlerini kapsayan bir kararname olduğunu söylüyor. Otuzun üstünde vali ile il emniyet müdürünün kararname ile görevden alınacağı veya görev yerlerinin değiştirileceği kulislerde yaygın bir şekilde konuşuluyor. AKP kulislerinde ise, böyle bir yol için Ocak ayının beklenmesi gerektiği vurguluyor.

Yerel seçimden sonra değişiklik olacak mı?

AKP kulislerinde ayrıca, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler sonrasında kabinede bir ya da iki bakanın daha değişeceğine dikkat çekiliyor. Başbakan Erdoğan’ın, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ı da içine alan bölgeden bir bakan atayacağı konuşuluyor.

Kaç kişi istifa eder?

Yine kulislerde, AKP’de bu süreçte çok sayıda bir istifa beklenmiyor. Üç ya da beş istifa olabilir deniliyor. Ertuğrul Günay ve arkadaşlarının sonuna kadar direnecekleri ve parti içinde yanlış buldukları konularda seslerini çıkarmaya devam edecekleri vurgulanıyor.

Dört komisyon başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı koltuklarının boşalmasının parti içinde yeniden bir denge sağlayacağı belirtiliyor. AKP grubunda, çok sayıda milletvekilinin komisyon başkanlığı için yarışacağına dikkat çekiliyor. Belediye başkanlığı adaylıkları nedeniyle boşalan genel başkan yardımcılığı görevleri de milletvekillerinin hedefinde.