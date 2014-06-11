Sümeyye Erdoğan'ın konuşması valiyi diken diken yaptı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ı dinleyen Siirt Valisi, ''Sizi dinlerken tüylerim diken diken oldu. Çünkü bende imam hatip lise mezunuyum'' dedi.

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere dün Siirtte gitti. Mezuniyet töreninden önce kürsüye çıkan Sümeyye Erdoğan 28 Şubat döneminde yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, "Önümüzdeki kapıları öyle kapadılar ki, geleceğe dair hayal bile kuramadık. Lise son sınıfta okul kayısında eğitim ve inancım arasında bir tercih yapmakla yüz yüze bırakıldım" dedi.

Sümeyye Erdoğan'ın ardından söz alan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz da Sümeyye Erdoğan'a, "Ben de bugün burada ilk kez sizi dinlerken, tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bugün vali olarak ilk hitabımı burada imam hatiplilere yapmam, bir ilahi tesadüftür" diye konuştu. Tören öğrencilerin şiir okuması ardından ilahi dinletilerinden sonra diploma töreniyle birlikte sona erdi.