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Validen kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıklaması: Alkollü bir şahıs, terör bağlantısı yok

Kundakçının "Keşke hepsi yansaydı" dediği ortaya çıkmıştı

23 Şubat 2017 16:12

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni 20 Şubat gecesi kudaklayan Mehmet Ali A. dün gözaltına alındı. Konuyla ilgili bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi. Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek "Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü. Araştırmamız devam ediyor" dedi.

Öte yandan A.'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. A.'nın yanmış kültür sanat merkezinin fotoğraflarını paylaşarak, 'keşke hepsi yansaydı' dediği görüldü.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundakçısı: Abdülhamit'in torununa hakaret ettiği için yaptım, alkollüydüm!

Sanat merkezinin kundaklanma anı kameraya böyle yansıdı:

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Mehmet Ali AVasip Şahin

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Saldırganın olay öncesi benzin alması da kameralara takıldı

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