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800 yıllık Çifte Minareli Medrese’ye boru döşenmesine validen tepki: Oluklar görünmesin

Restoresi 4 yıldır devam eden Çifte Minareli Medrese'ye boru döşenmişti

14 Nisan 2016 14:17

Erzurum'un simgesi olan Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin dört bir yanına döşenen borular İl Koordinasyon Kurulu'nda gündeme geldi. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, "Oluklar görünmesin" dedi. 

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Zafer Kumru’nun haberine göre, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız, yapılanı uygun olarak nitelendirirken Vali Ahmet Altıparmak, "SİT Kanununa uygun ama göze uygun değil. Genel Müdürle görüştüm, revizyon projesi hazırlanacaktı. Rengi mi değişecek, yoksa boru sayısı mı azaltılacak ? Ya da yan duvarlardan mı verilecek ? Bunu görüşmemiz lazım. Olukların görünmemesi lazım" dedi.

Toplantıda hazır bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürü Lokman Kemaloğlu ise çelik boruların projenin 9'uncu revizesinde talepler üzerine onaylandığını bildirdi. Kurula teknik elemanların sunum yaptığını anlatan Kemaloğlu, "Onaylanan proje uygulamada dediğimiz doğrultuda yapılmadı. Kurulun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda yeni bir inceleme yaptıracağız. Arka tarafından geçişi sağlayan merdivenlerin çevresindeki mekanlar, havalandırma, içerdeki avludaki kısımlarda sıkıntılar şifai olarak ifade edilmişti. Bu noktada revize edileceğini söylemişlerdi. Biz konuyu takip edeceğiz" diye konuştu. 

 

7 milyon lira harcama yapıldı 

 

Öte yandan Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin 15 Ağustos 2011'de restorasyonu için 7 milyon lira harcama yapıldı. Önümüzdeki Mayıs ayına kadar yeniden turizme açılması beklenen ve müze olarak hizmet vermesi gündemde olan Çifte Minareli Medrese'ye boru döşenmesi, eleştirildi.

 

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