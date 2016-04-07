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Yaşam

Tarihi Çifte Minareli Medrese'ye boru döşediler!

Medresenin dört bir yanında duvarlar üzerine döşenen borular eleştirildi

07 Nisan 2016 12:38

Erzurum'un simgesi olan Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin çatısında biriken suları tahliye için duvarlara döşenen borular tartışma konusu oldu.

Erzurum'un simgesi olan Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden olan ve yaklaşık 4.5 yıl süreyle restore edilen Çifte Minareli Medrese'nin çatısında biriken kar ve yağmur suyunu tahliye için duvarlara döşenen borular tartışma konusu oldu.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 7 milyon lira harcanarak aslına uygun şekilde restore edilen ve Mayıs ayında turizme açılacak olan medresenin dört bir yanında duvarlar üzerine döşenen borular eleştirildi.

 

Vali: Görüntüden ben de rahatsız oldum

 

Restorasyonun ve boruların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla yapıldığına dikkati çeken Vali Ahmet Altıparmak, "Görüntüden ben de rahatsız oldum doğrusu. Arkadaşlarla görüştük revize bir proje ile aslına uygun göz estetiğini olumlu etkileyecek bir hale dönüştürmeye çalışacağız" dedi. 

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