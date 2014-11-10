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Validebağ Korusu'na girmek isteyenlere polis müdahalesi

Üsküdar'da Validebağ Korusu'nda polis akşam saatlerinde alanda bekleyen çevrecilere ve mahalle sakinlerine tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti

10 Kasım 2014 23:31

İnşaat alanına beton mikserlerin girmesiyle gün boyu gergin saatler yaşayan Validebağ'da, polis akşam saatlerinde eylemcilere yine müdahale etti. Polis, grubu dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Çok sayıda gösterici gazdan etkilendi.

DHA'nın haberine göre, inşaat alanına beton mikserlerin girmesiyle gün boyu gergin saatler yaşayan Validebağ'da, polis akşam saatlerinde eylemcilere yine müdahale etti. 

Polis, gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahe etti. Çevik Kuvvet polisleri de ara sokaklara kaçanları takip etti. Ara sokaklarda çöp konteynerleriyle kendilerine barikat yapmak isteyen göstericilere polis uzun süre müdahale etti.

Olaylar sırasında çok sayıda kişi gazdan etkilendi. 

 

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