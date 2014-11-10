Validebağ eylemcilerine polisten biber gazlı müdahale

Validebağ’da bölge halkının taleplerine karşın inşaat sürüyor. Bugün çevik kuvvet ekipleri eşliğinde beton mikserleri getirildi. Mahalle halkı, kendilerine destek verilmesi için 18.00’de Validebağ’a gelinmesi yönünde çağrı yaptı..

Mahalle halkı, belediye başkanına çağrı yaparak, tüm hukuki sürecin bitmesini istemesine rağmen bugün (10 Kasım) beton dökme işlemleri tamamlandı.



Çevik kuvvet ekiplerinin korumasında getirilen beton mikseri inşaat alanına sokulurken nöbet tutan yaşam savunucuları işlemler bitene kadar alıkonuldu.



Polis, inşaata engel olmak isteyenleri ağır şekilde darp etti.

Öte yandan polis, Validebağ Korusu'nda inşaata karşı çıkanlara biber gazı ile müdahale ediyor.