Validebağ Korusu nöbetinde 100. gün; "Validebağ korudur, koru kalacak"

Validebağ Korusu'na yapılacak projeye karşı başlayan nöbet 100’üncü gününde. 100 gündür direnen Validebağlılar, yaptıkları basın açıklamasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e “Bilime, hukuka uy, halkın sesini duy!” diyerek bir kez daha açık çağrıda bulundu.

İstanbul Üsküdar’da bulunan, 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’na Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen projeye karşı başlatılan nöbet 100 gününü doldurdu. Korunun içerisindeki toprak sahada bir araya gelen Validebağlılar, üzerinde “Nöbette 100 gün” yazan dev pankartla birlikte topladıkları 180 bin imzayı yere serdi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Validebağ'ın mevcut halininin korunmasını talep eden vatandaşlar, “Gün gelecek devran dönecek, Hilmi halka hesap verecek”, “Validebağ korudur koru kalacak” sloganlarını attı. Nöbetin 100. günü dolayısıyla basın açıklamasını, Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin tarafından okundu.

"Koruda direniş 90'lı yıllarda başladı"

Açıklamaya Validebağ’ın mücadele tarihini anlatarak başlayan Belgin, direnişin 90’lı yıllarda Validebağ Korusu’nu ranta açmaya yönelik girişimler ile başladığını kaydetti. Ocak 2001’de Validebağ Gönüllüleri Derneği’ni kurduklarını hatırlatan Belgin, son sürece ilişkin şunları söyledi:

“2020 Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Validebağ Korusu’nun yaklaşık 4’te 3’lük bölümü, bakım ve onarım yapılması gerekçesiyle 2 yıllığına Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. Belediyenin koruda yapmayı düşündükleri arasında 500 araçlık otopark, yazlık sinema, festival alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, 172 adet aydınlatma direği dikme, 88 bin metrekarelik alana rulo çim döşeme gibi işler var. Bu işler için belediyenin yaptığı ihalenin iptali davasında da mahkeme 30 Temmuz 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Üsküdar Belediyesi’nin üst üste yaptığı iki itirazı da reddetmiştir.”

Üsküdar Belediyesi'ne açık çağrı: Hukuka uy

Validebağ Gönüllüleri’nden Hikmet Durkanoğlu ise direnişlerinin 100’üncü gününe ilişkin şöyle konuştu:

“Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Tükmen’e sesleniyorum. Bilim üzerine düşeni yaptı. Bilirkişi raporları ortada. Hukuk üzerine düşeni yaptı. Millet Bahçesi projesine dur diyebilen hakimler var. Halk olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz, koruya sahip çıkıyoruz, buradayız. Kendisi her açıklamasında koruyu koruyacağını söylüyor. O zaman niye karşı karşıyayız? Bilimin bize gösterdiği yol belli. Diyor ki; ekosistem tabanlı yönetim planı yapın. Biz Validebağ halkı olarak bu çalışmalara sivil insiyatif alarak başladık. Şimdi Üsküdar Belediyesi’ne tekrar açık çağrıda bulunuyoruz: Bilime, hukuka, uy, halkın sesine uy."