Validebağ Gönüllüleri'nden 'Millet Bahçesi' tepkisi: Koru zaten millet malıdır

Validebağ Gönüllüleri, korunun 'Millet Bahçesi' yapılmak istendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından basın açıklaması yapan Validebağ Gönüllüleri, "Koru zaten milletin malıdır. Ayrıca 'Millet Bahçesi' yapılmasına ihtiyacı yoktur" diyerek imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"Biliyoruz ki bu girişimler bir inşaat çalışması gerektirecek ve korudaki ekosistemi tahrip edecektir" denilen açıklamada, korunun 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olduğuna dikakti çekilerek, "Gelecek nesillere bu koruyu doğal, yeşil ve bir bütün olarak bırakma borcumuz vardır" denildi.