Validebağ’da Koruma Kurulu kararının da yürütmesi durduruldu

Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi yapılmasını uygun bulan Koruma Kurulu kararının yürütmesi durduruldu.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer’in haberine göre, Üsküdar Belediyesi'nin yapmak istediği projeye karşı yurttaşların direnişi devam ederken, 2018 yılında Validebağ Gönüllüleri tarafından Millet Bahçesi projesine karşı açılan davada mahkeme, plana izin veren Koruma Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Dün de Koruma Amaçlı İmar Planı da (KANİP) İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Kararı değerlendiren avukat Onur Cingil, “Böylelikle yapılan ihaleye ilişkin uygulama yapılamayacağı ikinci kez tescillenmiş oldu. Hem ortada Koruma Kurulu'nun izni yok hem de bir plan yok” dedi.

TIKLAYIN | Validebağ Korusu Projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi