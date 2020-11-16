İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 22 Ağustos'tan bu yana Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 22 Ağustos'tan bu yana 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldığını da belirtti.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "22 Ağustos'tan beri 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak."