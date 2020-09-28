Vali, "Yayla evlerini boşaltın" çağrısı yapmıştı; Bolu'da dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltmalıyız. Kalacak yeriniz yoksa kaymakamlığımızın veya valiliğimizin imkanlarıyla size misafir ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen toplam 250 personelin yanı sıra 47 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına aldı.

Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Öte yandan dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Ümit, "Valiliğimizin koordinesinde olumsuz hava ve zor şartlar altında çevre illerden gelen ekiplerle birlikte 47 arazöz, 250 personel, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopter ve yeteri kadar Jandarma ekibimizle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Birincil görevimiz can ve mal kaybına mani olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Yangın bölgesine yakın yaylalardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Ümit, "Can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltmalıyız. Bunun için gerekli talimatlar verildi. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı valiliğimizin imkanlarıyla misafir ederiz" demişti.