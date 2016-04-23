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Vali Şahin'den 1 Mayıs açıklaması

Numan Kurtulmuş kutlamalara ilişkin "Karar verecek olan İstanbul Valiliği'dir" demişti

23 Nisan 2016 15:49

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin, "Henüz o konuda resmi bir müracaat olmadı, yazılı bir müracaat olmadı. Olduğunda değerlendireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümeti Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs'ta Taksim' Meydanı'nda kutlamalara izin verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak, "Karar verecek olan İstanbul Valiliği'dir. Öyle görünüyor ki bu 1 Mayıs’ta mümkün olmayacak. Valilik, İstanbul’un miting alanları olan Yenikapı veya Maltepe’yi yer olarak gösterecektir" derken, DİSK, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını açıklamıştı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Yaşam, Spor, Kültür ve Eğlence Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan İstanbul Çocuk Festivali programında gazetecilerin 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin sorusuna Şahin, "Henüz o konuda resmi bir müracaat olmadı, yazılı bir müracaat olmadı. Olduğunda değerlendireceğiz. Zannediyorum hafta içinde olur" yanıtını verdi.

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