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Vali Mutlu'nun Medcezir tweeti sosyal medyada gündem oldu

"43 yıl evvel Love Story ve bugün Medcezir'in finali..."

13 Haziran 2015 18:27

Twitter'daki paylaşımlarıylarıy gündem yaratan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Medcezir tweeti sosyal medya kullanıcıları arasında gündem yarattı. 

Mutlu, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisinin final yapmasının ardından attığı tweette "43 yıl evvel Love Story ve bugün Med Cezir'in finali ... perişan etti bizi. Sevenlere ve tüm aşklara selam olsun..." dedi. 

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