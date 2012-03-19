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Vali Mutlu: Ölen BDP’li astım hastası

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Nevruz kutlamaları sırasında yaşamını yitiren BDP'linin astım hastası olduğunu söyledi

19 Mart 2012 13:32

 

 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Nevruz kutlamaları sırasında yaşamını yitiren BDP’li Hacı Zengin’in astım hastası olduğunu söyledi. Vali Mutlu, Zengin’in kafasında herhangi bir darbe izi olmadığını belirtti.
 
İstanbul’da Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Polisin gaz bombasıyla yaptığı müdahalede BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin hayatını kaybetti.
 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentte yaşanan olaylarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olaylarla ilgili 135 kişinin gazaltına alındağını belirten Mutlu, “Yapılmak istenenler tahriktir. Bunun Nevruzla alakası yok” diye konuştu.
 
Vali Mutlu, olaylar sırasında yaşamını yitiren Hacı Zengin’in ciddi astım hastası olduğunu ifade etti. Mutlu, “Başında herhangi bir darbe izi bulunamadı” dedi.
 
Hüseyin Avni Mutlu, kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi.

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