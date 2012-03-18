Polis, Nevruz kutlamasına gitmek isteyen 500 kişilik gruba müdahale etti

T24 - Polis, Millet Caddesi'ni kapatarak Kazlıçeşme Meydanı'na yürümek isteyen 500 kişilik bir gruba biber gazıyla müdahale etti.

İstanbul Valiliği'nden izin verilmemesine rağmen, Nevruz Bayramı'nı Kazlıçeşme Meydanı'nda kutlamak isteyen 500 kişilik bir grup, Cevizlibağ civarında bir araya geldi.

Buradan Millet Caddesi'ne yürüyen grubun önü polis tarafından kesildi. Grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmadı. Dağılanların bir kısmı Fetihkapı Tramvay Durağı’nın camlarına hasar verdi, polise taş attı.

Yürümeyi sürdüren gruba polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Polisin müdahalesiyle grup, ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polisle grup arasındaki kovalamaca hala devam ediyor.



Meydana milletvekili girebilir



Polis telsizinden yapılan anonslarda, Kazlıçeşme Meydanı'na milletvekillerinin girebileceği ancak yanında kimsenin olmayacağı uyarısı yapıldı.

Vali Hüseyin Avni Mutlu İstanbul'da bugün yapılacak Nevruz kutlamalarına izin verilmeyeceği, kutlama gününün 21 Mart olduğunu belirtmişti.

'Provakasyona fırsat vermeyeceğiz'



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Nevruz kutlamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Mutlu, bugün Nevruz ile ilgili de bir takım kutlama arzuları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

''Biz 21 Mart'ın nevruz günü olduğunu ve bu kutlamaların da 21 Mart günü yapılmasını özellikle ifade ettik. 21 Mart önemli bir gün. Bugünün herkesin kardeşliğine, sevgiye, barışa, dostluğa vesile olmasını yürekten temin ettik ve bu konuyla ilgili çağrılarımızı yaptık. Yasal kutlamaların, izin verdiğimiz tarih 21 Mart'ta yani gerçek gününde kutlanmasını da belirttik. Türkiye genelinde de böyle kutlanacak ama buna rağmen birtakım bugünü 18 Mart'ta kutlamak yönünde talepler oldu. Bunu açıkça ifade ediyorum: Nevruzu, nevruz, barış ve bayram tadında değil tahrik ve provokasyon şeklinde kutlamak isteyenlere fırsat vermeyeceğimizi de ifade ettik.”



İstanbul'da kriz merkezi kuruldu



İstanbul'da izinsiz yapılabilecek Nevruz kutlamaları çerçevesinde Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu başkanlığında kriz merkezi kuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde Vali Yardımcısı Bakoğlu başkanlığında oluşturulan Kriz Merkezi'nde, emniyet ve jandarma yetkilileriyle diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri yer alıyor.

Kriz Merkezi'nde, Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı ve diğer hassas noktalardan kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler incelenebilecek, duruma göre alınacak önlemlerin koordinasyonu sağlanacak.



Kutlama için görüşmeler sürüyor



BDP Diyarbakır il binası önünde toplanan yaklaşık bin 500 kişi, kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Nevruz alanına gideceklerini söyleyerek beklemeye başladı. BDP yöneticileri ile güvenlik güçleri arasında Nevruz kutlamasına izin verilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı’nda BDP’lilerin kutlayacaklarını ilan ettikleri nevruz öncesi cadde ve sokaklarda polis hazırlık yaptı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda bugün yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.30'dan kutlamalar bitinceye kadar trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle: Onuncu Yıl Caddesi (Sahil kuzey-güney girişler ve Belgratkapı arası), Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekip Amirliği önünden geçen Abay Caddesi ve Zakirbaşı Sokak, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Balıklı Rum Hastanesi önü, Anıt Mezar'dan gelen Hal Yolu çıkışlar, Kazlıçeşme Pazar önü (Muammer Aksoy Caddesi).

İhtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak yollar ise Mevlanakapı Kavşağı sahil istikameti, Yenikapı istikameti, Galeria ilerisi Zeytinburnu Köprüsü ve Samatya ışıklar, Ataköy istikameti ve gerek duyulması halinde Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkisi ve çevresindeki yollar.



Alternatif yollar



Kapatılacak yollar dolayısıyla alternatif olarak belirlenen güzergahlar da şöyle: Emine Erkul Caddesi ve bu caddeden E-5'e katılım, Yenikapı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı, Vatan ve Millet caddelerine katılım ve Topkapı'dan E-5 güney-kuzey katılım.

Diyarbakır'da nevruz gerginliği



BDP'nin,21 Mart'ta kutlanması gereken nevruzu Diyarbakır Valiliği'nin izin vermemesine karşın bu pazar kutlama ısrarı nedeniyle Diyarbakır gün gergin başladı.

Kentin çeşitli mahallelerinden nevruz alanına gitmek isteyenlere güvenlik güçleri anında müdahale edince yer yer olay çıktı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün "Halk nevruzu kutlayacak, güvenlik güçleri karakollardan çıkmasın" açıklaması yaparak halkı bu sabah nevruz alanında toplanmaya çağırması üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah erken saatlerden itibaren nevruz alanına gitmek için çeşitli semtlerde toplanan gruplara, geceden itibaren geniş önlem alan güvenlik güçleri izin vermedi. Güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen nevruz alanına gitmekte ısrar eden guruplar buna uymayınca yer yer arbede çıktı. Çevik kuvvet ekipleri kentin tüm stratejik noktalarını tutarken, polis helikopterleri de sürekli havadan denetim yaptı.

Kentin çeşitli semtlerinde toplanan gruplarla polis arasında gerginlik sürerken BDP milletvekilleri ve belediye başkanları parti binasına geldi. BDP Diyarbakır il binası önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki nevruz alanına gideceklerini söyleyerek beklemeye başladı.

Polis, kentte ve nevruz alanında sıkı önlemlerini sürdürürken, BDP yöneticileri ile güvenlik güçleri arasında nevruz kutlamasına izin verilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.