Nevruz kutlaması meydan muharebesine döndü, bir kişi öldü

T24 - İstanbul, Kazlıçeşme Meydanı'nda Nevruz kutlaması yapmak isteyen BDP Genel Başkan Yardımcıları Gültan Kışanak, Filiz Koçari ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Elde edilen bilgilere göre gösterilerde polisin attığı gaz bombası sonucu başından yararlanan BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çıkan olaylarda göstericiler yoldan geçen araçları ve metrobüsleri taşladı. Yolcular mahsur kalırken seferler durdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaylarda şu ana kadar 106 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Emniyet yetkililerinin milletvekillerinin alana girebileceğini, gruplara müsade edilmeyeceğini söylemesi üzerine Kışanak, bulundukları noktada basın açıklaması yapmak istediklerini, çeşitli cadde ve sokakta toplanan arkadaşlarının da buraya gelmesine müsaade edilmesini talep ettiklerini anlattı. Kışanak, Diyarbakır'da kutlamaya izin verildiğini iddia ederek, İstanbul'da da aynı uygulamayı beklediklerini söyledi.

Emniyet yetkilileri ise diğer noktalarda toplanan grupların buraya gelmesine izin verilmeyeceğini kaydettiler. Yetkililer, grubun dağılmaması halinde müdahale edileceğini de ifade ettiler.

Kışanak: Hacı Zengin gaz bombası yüzünden öldü

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, polisin attığı gaz bombası sonucu başından yararlanan BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin yaşamını yitirdi. BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak da twitter hesabından geçtiği mesajında polisin saldırısı sonucu Zengin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Panzerler su sıktı, polis biber gazı kullandı

Grubun, diğer grupların bu noktaya gelmesinde ısrarı üzerine emniyet kuvvetleri, panzerle tazyikli su sıkarak ve biber gazı kullanarak, Kışanak, BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçari ile BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, BDP İstanbul milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın da aralarında bulunduğu gruba müdahale etti.

Eylemci denize atladı, çıkıp gazetecileri taşladı

Grubun dağılışı sırasında bir kişi denize atladı. Milletvekili Sakık'ın da sahile gelerek denizden çıkmasını istediği gösterici, gözaltına alınmaması halinde çıkabileceğini söyledi. Emniyet güçlerinin de gözaltına almayacağını söylediği gösterici, denizden çıktıktan sonra basın mensuplarına taş atarken, elinde bir de bıçak olduğu görüldü. Bu gösterici daha sonra diğer grupların arasına girerek kaçtı.

Bakırköy'de emniyet geri çekildi

Sahil Kenedy Caddesi'nde Bakırköy yönünden gelen eylemciler, Zeytinburnu kavşağında güvenlik önlemi alan polise taşla saldırdı. Emniyet güçleri olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Eminönü'nde biber gazları havada uçtu

Eminönü yönünden gelen kalabalık bir grup da otobüs duraklarının camlarını kırarak zarar verdi. Diğer grupla birleşen gruba, çevik kuvvet ekiplerince biber gazı sıkılarak müdahale edildi.

Metrobüs ve tramvay seferleri yapılamadı

Bu arada, Topkapı, Edirnekapı metrobüs ve tramvay duraklarında toplanan bazı gruplar da polise taş attı. Bu gruplar da emniyet güçlerinin müdahalesiyle dağıldı. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarına hasar verildiği görüldü. Gösteriler nedeniyle metrobüs seferleri yapılamadı. Bağcılar Kabataş tramvay hattında da aksaklıklar yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaylarda şu ana kadar 106 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kazllıçeşme'de BDP'li göstericilere esnaf dayağı

Kazlıçeşme meydanına girmeye çalışan bazı gruplar geçiş güzergahlarında çevreye zarar verdi. Otomobiler, işyerleri göstericilerin hedefi oldu. Zeytinburnu 58. Bulvar üzerinde bankaların camlarını kıran, otomobillerin lastiklerini patlatan göstericiler çevre esnafıyla karşı karşıya geldi. Gösterici olduğu öğrenilen 1 kişi dövüldü. Yere düşen gösterici yerde tekmelendi. Bu sırada esnaf arasında bazı kişiler de göstericinin daha fazla dövülmesine engel olmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis, ciddi şekilde dövülen göstericiyi olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada esnaftan bir kişinin"işyerimi kırıp döktüler" diye bağırdığı duyuldu.