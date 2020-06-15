Vali Karadeniz: Kastamonu'da her yeni vaka sayısı, ilin rekoru; dünkü sayı pandeminin en yüksek döneminden bile fazla

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde Koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek" dedi.

Manisa Valiliği'ne atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyaretinde bulundu.

Burada Koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi. (DHA)