Vali İpek, örnek okulu ziyaret etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek \'Eğitimde İyi Örnekler Projesi’ kapsamında okul bahçesinde yetiştirilen ağaçlardan elde ettikleri kerestelerle masa, sandalye ve spor materyelleri yapan Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu’nu ziyaret etti.

Sinop Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek, okul bahçesinde yetiştirilen ağaçlardan elde ettikleri kerestelerle masa, sandalye ve spor matelyelleri yapılan Sinop Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu\'nu ziyaret ederek, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun örnek bir çalışma yaptığını belirten Vali Hasan İpek, \"Bugün köy okullarımızı gezdik. Köy okullarımızdan Taşmanlı Dizdaroğlu İlkokulumuzda gerçekten örnek bir çalışma yapıldığını gördük. Yine okulda yetiştirilen ağaçlardan elde edilen kerestelerle güzel bir okuma evi, masalar sandalyeler, resim için uygun materyaller ve spor için uygun materyallerin yapıldığı çok güzel bir çalışma yapmışlar. Okul müdürü arkadaşımızı bu anlamda ve bu konudaki çalışmalarından dolayı, burada çalışan tüm öğretmenleri tebrik ediyorum\" dedi.

Sinop\'un eğitim öğretimde çok ciddi mesafe aldığını ifade eden Vali İpek, \"Geçen yıl Mart ayında Sinop’ta köyler, ilçeler dahil tüm okullarımızda tekli öğretime geçtik. Bizde ikili öğretim yapan okul bir yıldan beri yok, bu anlamda Sinop’taki eğitim-öğretim kalitesi ve eğitim öğretimle ilgili yapılan işlerden dolayı gurur duyuyoruz. Gerçekten örnek bir köy okulu olmuş. Hem yaptıkları çalışmalardan hem de öğrencilerin mutluluklarından çok güzel anlaşılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan’ın teşvikleriyle başlatılan okuma yazma seferberliğinin yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili konuda şu anda Sinop’ta 123 tane öğrenci devam ediyor, 90’lı yaşlarında bir hanımefendimiz okuma yazma kursuna gidiyor ve çok da mutlu bir görüntüsü var. Sinop, Türkiye’nin en mutlu ili, insanlarımızla öğrencilerimizle eğitim kadromuzla hep beraber mutluyuz. Bu mutlu ilde yaşamak herkese nasip olmaz, Sinop’ta yaşayanlar gerçekten şanslı insanlar\" diye konuştu.



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