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Yaşam

Vali çocukları evinde ağırladı ÇORUM (A.A)

31 Ağustos 2011 00:14

-Vali çocukları evinde ağırladı ÇORUM (A.A) - 30.08.2011 - Çorum Valisi Nurullah Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukları evinde ağırladı. Çakır'ın kendi elleriyle servis yaptığı, sevgi evlerinin yurdunda kalan 5 yaş grubu çocuklar, konağın bahçesinde doyasıya eğlendi. Konağın bahçesinde verilen yemeğe, AK Parti Çorum milletvekilleri Cahit Bağcı ve Murat Yıldırım da aileleriyle katıldı. Çakır, evinde ağırladığı çocukların yemeklerini kendi elleriyle servis etti. Vali Çakır'dan çeşitli hediye alan çocuklar, konağın bahçesinde doyasıya eğlendiler. Kısa süre önce yurt ortamından sevgi evlerine yerleştirilen çocukların aile ortamını yaşamaları için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten vali Çakır, ''Bu çocukları evimde ağırlamaktan mutluyum. Bizim evlerimiz onların evi. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli'' diye  konuştu.

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