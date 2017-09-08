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Eğitim

Vali Çınar: Şoför edepli, ahlaklı, disiplinli olacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, "Bir ortaokul, lise çocuğuna şoförün sarktığını görüyoruz

08 Eylül 2017 20:00

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, \"Bir ortaokul, lise çocuğuna şoförün sarktığını görüyoruz. Sapıklık görüyoruz. Bunların bir çoğu gizli kalabiliyor. Şoför; edepli, ahlaklı ve disiplinli olacak\" dedi.
Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Öğretmenevi\'nde milli eğitim, emniyet ve jandarma personeli ile muhtarların da katılımıyla düzenlenen \'Eğitim Ortamları İl Güvenlik\' toplantısında konuştu. Çocukların güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına taşınması konusuna değinen Vali Çınar, şöyle dedi:
\"Çocuklarımızın özellikle servis taşımacılığını güvenli bir şekilde sağlamalıyız. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıdı. Servis firmaları birbirini vuruyor. Bu çok acı bir şey. Bunlardan ne beklersiniz, bunlardan ne hayır gelir, bunlara nasıl güvenilir? Çocuklarınızı o şoförlere teslim edeceksiniz. Biz yöneticiler; köylerimizin ve belediyelerimizin nezdinde, polisimiz, jandarmamız ile hepimizin müşterek sorunu bu. Bu düzeni, disiplini, konforu sağlayacak olanlar bizleriz. Şoförlerin güvenilir adamlar olması lazım, araştırılması lazım. Geçmişinde bir şey var mı yok mu? Sadece bununla da yetinmemek lazım. Köylerde veya mahallesinde bilinen bir aksiliği varsa, asabiyse, küfürbaz ise. Araçta sigara içiyor mu, içmiyor mu? Arabayı sürerken telefonla konuşuyor mu konuşmuyor mu? Şoförün emniyet kemerini bağlaması bile çocuklar için bir modeldir. Bunları bizim şoförün yaşadığı mahalle ve çevreden araştırmamız lazım. Çok kötü şeyler de duyuyoruz, görüyoruz. Bir ortaokul, lise çocuğuna şoförün sarktığını görüyoruz. Sapıklık görüyoruz. Bunların bir çoğu gizli kalabiliyor. Şoför; edepli, ahlaklı ve disiplinli olacak. Bununla ilgili olarak şoförler için bir eğitim ve toplantı olmalıdır. Ne kadar çok risk var görüyorsunuz.\"
Vali Çınar, uyuşturucu satıcılarının hedef kitlesinin yüzde 60’ını 18 yaşından küçük gençlerin oluşturduğuna da dikakt çekerek, \"Uyuşturucu üreten, satan, kullanan herkes tehlikelidir. Özellikle bunu satanlar insanlığından çıkmış kesimdir. Bunlar kadar kötü insan yoktur. Köyümüzde, mahallemizde bu işi yapan kişiler varsa bunu yapan babamızın oğlu da olsa bunu jandarmaya ve polise ihbar etmeliyiz. Bu konuda imamlarımıza da çok iş düşüyor. Her Cuma camilerimizde bir sürü insan varsa bu büyük bir avantajdır. Burada her türlü mesajı onlara verme fırsatımız vardır. Bunu da yapacağız\" dedi.

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