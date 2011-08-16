-Vali Çiftçi: Binalar 8 büyüklüğünde depreme dayanır KÜTAHYA (A.A) - 16.08.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, ''TOKİ'nin Simav ilçesinde inşaatını sürdürdüğü afet konutlarının fay hattı üzerinde bulunduğu'' iddiasına ilişkin, ''Şu anda yapılan binalar, 8 büyüklüğünde deprem olsa dayanacak güce sahip'' dedi. Muradınlar Mahallesi'nde 928 kalıcı konutun inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, söz konusu alanın kendilerine mühendislerce önerildiğini, vatandaşları mağdur etmemek için yer seçimine büyük önem verdiklerini söyledi. Simav'ın 19 Mayıs'ta 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldığını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu: ''Depremin ertesi günü çadır kenti oluşturmaya başladık. Sonra buraya vatandaşları yerleştirdik. Bunun ardından Kaymakam, Belediye Başkanı ve sivil toplum örgütleriyle buranın haritasını masaya yatırdık. 'TOKİ konutlarını nerede yapabiliriz' diye düşündük ve birkaç alan tespit ettik. Jeoloji mühendisleri geldi. 'Kardeşim, en uygun yer neresi, nerede yapılması daha uygun, daha doğrusu Simav'ın hangi yöne gitmesi doğru olur' dedik. Bütün mühendisler oturdu, karar verdi. Bakan Veysel Eroğlu, 'Nereyi istiyorsanız, neresinin zemini sağlam ise orayı vermeye hazırız' dedi ve burayı hemen imara açtı. Şu anda yapılan binalar, 8 büyüklüğünde deprem olsa dayanacak güce sahip.'' Çiftçi, 5,9 büyüklüğündeki deprem öncesi TOKİ tarafından inşa edilen ve hak sahiplerine teslim edilmesi beklenen 192 konutta bir çizik ya da sıva çatlağı dahi bulunmadığını sözlerine ekledi.