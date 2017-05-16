Vali, cemaatin 'takke giyme' törenine katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darve girişiminin ardından "Valiler Kararnamesi" ile geçen yıl görev yeri değiştirilerek merkeze alınan valilerden Abdulkadir Yazıcı, İsmailağa cemaati ile bağlantısı bulunan İlkseç Vakfı'nın "Takke Giyme Merasimi"ne katıldıç

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; İsmailağa cemaati liderlerinden Ali Ulvi Uzunlar’ın kurduğu İlkseç Vakfı’nın etkinliğinde hafızlık eğitimini tamamlayanlara “takke” giydirildi. İstanbul Bayrampaşa’daki Kocatepe Camisi Kuran Kursu’nda gerçekleştirilen etkinlik, “Hafızlık şerefi ile müşerref olan yavrularımız, düzenlenen programda hafızlıklarının bittiğini sembolize eden takkelerine kavuştular” sözleriyle duyuruldu.

‘Cumhuriyet bizi kültürümüzden ayırdı’

Uzunlar, iki yıl önce cemaate bağlı özel okulun tanıtım konuşmasındaki, “Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren ülkemizdeki ortam, bir takım dahili ve harici güçlerin müdahalesiyle perişan hale gelmiş bizleri kültürümüzden, tarihimizden ayırmıştır” sözleriyle tepki çekmişti.