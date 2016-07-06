"Vali Avni Coş'un talimatıyla şehit yakınının evi terörle mücadele polisleri tarafından basıldı" iddiası

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un talimatı ile bir şehit cenazesine katılan bir kişinin evine terörle mücadele polisleri tarafından baskın ve arama yapıldığı iddia edildi. Eşini 10 yıl önce kaybeden Reyhan Dağ, “5 gün önce Sakarya’da bir şehit cenazesine iki çocuğum ile katıldım. Orada Vali Coş ile konuştuk. Konuşmamızdan hemen sonra evime baskın yapıldı. Evime sürekli polisler geldiği için 3 gündür sokaklardayım. Çocuklarımı da Hatay’a akrabamızın yanına gönderdim” dedi.

Mardin’de zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Samet Şare’nin 30 Haziran’da düzenlenen cenaze törenine katılan Reyhan Dağ, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile konuştu. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Coş’un şehit yakını olduğu belirtilen Dağ’a söylediği “Sizin eşiniz, çocuklarınızın babası onurlu bir şekilde emanetini teslim etti. Bu süre içerisinde kimisi vadesi yettiğinde yakınlarını mahcup edecek şekilde emanetini teslim eder. Onursuz bir şekilde hayata veda eder çok şükürler olsun ki sizin eşiniz, çocuklarınızın babası onurlu bir şekilde emaneti teslim etmiş” ifadeleri üzerine Dağ da “Kimin toprağını kimden koruyoruz. Kimin toprağı için kiminle çatışıyoruz” sözleriyle yanıt verdi. Bu sözler üzerine Vali Coş tepki göstererek, “Müsait bir zamanda konuşuruz. Acınızı anlıyorum ancak bu konuları çocukların önünde, kalabalığın önünde ve birçok acı ile burada bulunan insanların önünde ne kadar söylesek eksik kalır. Bence isyan etmememiz lazım diye düşünüyorum” dedi.

"Şüphelisiniz" dediler

Bu konuşmaların ardından evine terörle mücadele polisleri tarafından baskın ve arama yapıldığını iddia eden Dağ savcılığa şikâyette bulundu. Dağ ifade tutanağında, “Tören bitiminde evime gittim. Akşam üzeri Terörle Mücadele’den 6 polis memuru gelip evimin kapısını çaldı. Kimliğimi istediler. Kimliğim çalındığından dolayı şu an size verdiğim kimliği verdim. Maksadınız ne diye sordum. Onlar ise 'Siz kendinizi Vali Bey’e farklı bir isimle tanıtıp, yardım talep ettiniz, kim olduğunuzu öğrenmek için geldik şüphelisiniz' dedi" ifadeleri yer aldı.

"Polis beni tehdit etti"

Dağ polis ile diyaloguna dair "Ben de madem ki şüpheliyim 155 i arayıp ekip isteyelim dedim. Polis memuru beni tehdit ederek, ‘Senin ne mal olduğun ortada, savcı biz ne dersek onu uygular. Ben cumhurbaşkanına hizmet ederim’ dedi” ifadelerini kullandı. Vali’den herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını belirten Dağ, buna kanıt olarak gazeteler ve kanallar tarafından çekilen görüntüleri gösterdi. Dağ ifade tutanağında evine gelen Terörle Mücadele polislerinden şikâyetçi oldu.

İşte o konuşma

Coş: Müsait bir zamanda konuşuruz

Vali Coş: “Sizin eşiniz, çocuklarınızın babası onurlu bir şekilde emanetini teslim etti. Bizim inancımıza göre ömür Allah takdiriyle olur. Bu süre içerisinde kimisi vadesi yettiğinde yakınlarını mahcup edecek şekilde emanetini teslim eder. Onursuz bir şekilde hayata veda eder; çok şükürler olsun ki sizin eşiniz, çocuklarınızın babası onurlu bir şekilde emaneti teslim etmiş.”

Dağ: “Kimin toprağını kimden koruyoruz. Kimin toprağı için kiminle çatışıyoruz?”

Coş: “Bakın müsait bir zamanda konuşuruz. Bunlar çok uzun, geniş konular. Acınızı anlıyorum ancak bu konuları çocukların önünde, kalabalığın önünde ve birçok acı ile burada bulunan insanların önünde ne kadar söylesek eksik kalır. Ne söylesek eksik kalır. Ancak sizin eşiniz bizim inancımıza göre peygamberlerden sonra en büyük rütbeye erişmiş, onun şerefi onun onuru sizlere de bu çocuklarımıza da manevi olarak en büyük onurdur. Devlet olarak şehit ailelerimizin yanındayız. Bakın her gün ortalama 30’a yakın kişi trafik kazalarında vefat ediyor. Adları sanları belirsiz, taziyeye gelen bile yok, ne oldu diyen yok, ne gazete haberinde ne şeyde. Sadece istatistik olarak rakamlarda yerini alıyorlar. Ben inanıyorum ki eşiniz seçilmiş bir insan.Buna şükretmemiz lazım. Bence isyan etmememiz lazım.”

Dağ: “Her gün yeni Samet’lerimizi duydukça yoruluyoruz.”

Coş: “Efendim yorulmayacağız. Gerekirse biz de şehit oluruz. Tamam mı?”