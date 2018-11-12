'Vale cinayeti' davasında, tahliye edilen sanık hakkında yakalama kararı

İstanbul Kadıköy’de iki kişinin hayatını kaybettiği ‘vale cinayeti’ davasının tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Cinayetin azmettiricisi olarak iddianamede adı yer alan Ekşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Davanın, geçen hafta görülen duruşması sonrası çıkan tahliye kararı, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine yol açmıştı.

İki kişi hayatını kaybetti

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, geçen ocak ayında, İstanbul Caddebostan İskele Sokak’ta meydana gelen olayda, müşteri olarak mekanda bulunan Murat Oğuzorhan ile Emre Ağbaş yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi hakkında dava açıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı olan hakkında "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hakan Ekşi geçen hafta yapılan duruşma sonrası tahliye edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına, bir üst mahkeme nezdinde itiraz edildi. Mahkeme, tahliye kararını bozdu, Ekşi hakkında yakalama kararı çıkardı.