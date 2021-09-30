“Vakıflara ait yükseköğrenim yurtlarına öğrenci başına aylık 770 TL yardım yapılıyor” diyen CHP’li Kasap: Hangi vakıf yurduna ne kadar ödeme yapıldı?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vakıf üniversitelerine ait yurtlara toplamda ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesi hazırladı. “Vergi muafiyeti tanınan ve kamu yararına çalışan bu vakıflara ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına 2020 yılı için barınma yardımı 8 TL, beslenme yardımı için de 13.5 TL günlük, toplamda ise öğrenci başına aylık 645 TL ödeme yapıldı. Bu rakam 2021 yılında 770 TL’ye yükseltildi” diyen Kasap, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında hangi vakıflara ait yurtlara toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır?” sorusunu yöneltti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasıp, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği sorun önergesinde; gençler yurt sorunu yaşarken Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi kurumlara sağlanan vergi muafiyetini sordu. Kasap, önergesinde; şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı; Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi vergi muafiyeti tanınan ve kamu yararına çalışan vakıflara ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına özel ihtimam gösteriyor.

4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan söz konusu yönetmelikte İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olan bu vakıflara ait yurtları teşvik ediyor. Bu düzenleme Anadolu şehirlerinde faaliyet gösteren benzeri yurtlar aleyhine bir durum oluşturduğu gibi aynı durumdan özel yurtlarda kalan milyonlarca öğrenci neden yararlanamıyor.”

“Ne kadar ödeme yapıldı?”

Vergi muafiyeti tanınan ve kamu yararına çalışan bu vakıflara ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına 2020 yılı için barınma yardımı 8 TL, beslenme yardımı için de 13.5 TL günlük, toplamda ise öğrenci başına aylık 645 TL ödeme yapıldı. Bu rakam 2021 yılında 770 TL’ye yükseltildi.

2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında hangi vakıflara ait yurtlara toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.”

Üniversite öğrencilerine geri ödeme koşuluyla 2021 yılında aylık 650 TL veriliyor.