Vakıfbank yönetimine atanan Yerlikaya 'diplomada sahtecilik' suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmış!

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diplomasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaktan yargılandığı ortaya çıktı. Mahkemenin kararıyla ilgili bilgiye ise ulaşılamadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Atama işlemi KAP’a da bildirildi ve resmiyet kazandı.

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Kariyerinde ulaşılması güç bir spor geçmişi olan Hamza Yerlikaya’nın uzmanlığı dışındaki alanlarda görev yapması, eğitim durumunu gündeme getirdi. Türkiye Gazetesi’nin arşivinde yer alan bir haberde, Hamza Yerlikaya’nın 1999 yılında sahte diploma nedeniyle hakim karşısına çıktığı belirtiliyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mahkemede ortaokul mezunu olduğunu, lise diplomasının bir genç tarafından kendisine getirildiğini belirten Hamza Yerlikaya’nın, bu diplomayla Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kayıt yaptırdığı ifade ediliyor. Hamza Yerlikaya, sahte diplomayla üniversiteye kayıt yaptırdığı suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmış. Mahkemenin sonucuyla ilgili bilgiye ulaşılamadı.

1999 tarihli 'belgede sahtecilik' haberi

Türkiye Gazetesi’nin arşivinde yer alan 15 Ekim 1999 tarihli haber şu şekilde:

"Hamza’ya sahtecilik davası Milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın, üniversiteye sahte lise diplomasıyla kayıt yaptırarak “Resmi belgede sahtecilik yaptığı” iddiasıyla 8 yıla kadar ağır hapis istemiyle hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasına, Yerlikaya ile avukatı Özdemir Özok katıldı.

Yerlikaya, savunmasında ortaokul mezunu olduğunu belirterek, 1995-1996 yıllarında tanıdığı genç bir şahsın, kendisine lise diplomasını sağladığını öne sürdü. Diploma ile Gazi Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığını anlatan Yerlikaya, genç sahsı tanımadığını ve diploma için herhangi bir para ödemediğini de öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Mustafa Batu, Yerlikaya’nın nüfus ve sabıka kayıtlarının geldiğini bildirdi. Başkan Batu, diploma aslının Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan istenmesine, bilirkişi incelemesi konusunun sonra düşünülmesine karar verildiğini belirterek, duruşmanın ertelendiğini açıkladı."

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