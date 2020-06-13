Muhalefetten Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasına tepki: Milyonlarca parlak gencimiz iş bile bulamıyor

Eski güreşçi ve AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasına muhalefetten tepki geldi. CHP ve İYİ Partili isimler sosyal medyadan atama kararına tepkilerini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Spor Bölümü mezunu Hamza Yerlikaya şimdi de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Millet işsizlikten ve açlıktan kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter!" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı da yapan Yerlikaya'nın ataması tepki çekti. CHP'li ve İYİ Partili isimler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kararı eleştirdi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı

"Yandaş kazansın yeter!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Aynı anda hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan Spor Bölümü mezunu Hamza Yerlikaya şimdi de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Millet işsizlikten ve açlıktan kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter!" ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca parlak gencimiz iş bile bulamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter'dan atamaya tepki gösterdi. Ağbaba, "Saray'ın Başdanışmanı ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya,Vakıfbank YK üyesi de oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank YK üyeliğine atandı. Milyonlarca parlak, donanımlı gencimiz ise asgari ücretle çalışacak iş bile bulamıyor. Lamı cimi yok: Bu sistem, bozuk sistem!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Müsavat Dervişoğlu: Sosyal linci hak etmediğine inanıyorum

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan atamayla ilgili bir değerlendirme geldi.



Dervişoğlu, "Başında bulundukları kurumların iştiraklerinden ayrı ayrı maaş ve huzur hakkı alan öyle insanlar var ki, Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın esamesi bile okunmaz. Atamasını yerinde bulmamakla ve herkesin görüşlerine saygı duymakla birlikte, sosyal linçi hak etmediğine inanıyorum" paylaşımında bulundu.