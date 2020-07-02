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Vakıfbank yönetimine atanan Hamza Yerlikaya hakkında 'diplomada sahtecilik'ten suç duyurusu

02 Temmuz 2020 20:26

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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