T24 LogoT24 Logo
Politika

'Vakıf ve dernekler 4.5 milyar lira bağış ve yardım topladı'

CHP'li Acar'ın soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, dernek ve vakıfların demokratik ve şeffaf toplumun yaratılması' açısından önem taşıdığını söyledi

11 Eylül 2012 18:26

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vakıf ve derneklerin 2007-2011 döneminde yaklaşık 4.5 milyar TL’lik bağış ve yardım topladığını, 1.3 milyar TL’lik verginin tahsilinden vazgeçildiğini bildirdi.

CHP Antalya  Milletvekili Gürkut Acar’ın  soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dernek ve vakıfların demokratik ve şeffaf toplumun yaratılması, farklı çıkar gruplarının görüşlerinin uzlaştırılması, yeni teknolojiler ve küreselleşme baskılarıyla karşılaşan toplumun değişime ayak uydurmasının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

 

36 milyon  TL’lik KDV tahsil edilmedi

 

Bu kapsamda  dernek ve vakıflara destekler sağlandığını kaydeden Şimşek, dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle 2004 yılından bu yana 1.3 milyar TL düzeyinde vergi tahsilatından vazgeçildiğini bildirdi. Şimşek, 2008-2011 döneminde ayrıca 36 milyon TL’lik KDV’nin de tahsil edilmediğini kaydetti.

Vakıf ve derneklerin topladığı bağışlar konusunda da bilgi veren Şimşek, “Kamu yararına faaliyet gösteren vakıflar 2008-2011 yıllarında toplam 1.1 milyar TL, izin almadan yardım toplayan vakıflar ise aynı dönemde 1.5 milyar TL civarında bağış ve yardım geliri elde etmiş bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı Dernekler Başkanlığı verilerine göre 2007-2011 yılları arasında izin almadan yardım toplayabilen kamu yararına çalışan dernekler dahil tüm kamu yararına çalışan derneklerin bağış ve yardımlar toplamı 1.9 milyar TL civarındadır” dedi.

 

Deniz Feneri sümen altı

 

Bakan Şimşek’in yanıtını değerlendiren Acar, “Devlet vergi almak yerine, gıda bankacılığı yapan çeşitli dernek ve vakıflara bağışı teşvik ediyor. Devletin vergi almak yerine bu tür kurumlara bağış yapılmasını teşvik etmesi doğru bir vergi politikası değildir. Herkes kazancının vergisini verse de yardıma ihtiyacı olanlara devlet, aile sigortası gibi bir yapıyla katkı sağlasa daha doğru olur. Ayrıca kendisi bağış yapmak isteyen, yardı yapmak isteyen varsa, vergisini verdikten sonra da yapar. Toplanan kaynakların nasıl kullanıldığı da tartışmalıdır. Almanya’daki Deniz Feneri örneği ortadadır. Ne oldu dava? Türkiye ayağı soruşturması bir türlü ilerlemiyor. Savcılar yargılanıyor ama sanıklar dışarda yine işlerini yürütüyor. İdari denetimler de, adli denetim de işlemiyor. Herkes dosyanın sümen altı edildiği görüşündedir. Böyle bir sistemde, vergi desteğinin sürdürülmesi de tartışmalıdır”

ETİKETLER

vakıfyardımtopladıi bakanchpmilletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24