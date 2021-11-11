Vakıf üniversitesinde görev yapan akademisyen gerekçesiz işten çıkarıldı

Nişantaşı Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail Ekinci, hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarıldı.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, geçen sene ekim ayında işe başladığını ve temmuz ayına kadar ücretsiz izne çıkarıldığını söyleyen Ekinci, “İlk işe başladığımda yaklaşık 1,5 ay çalışabildim. Temmuz ayında tekrar başladıktan sonra ise 15 Ekim tarihine kadar görev yaptım. Çalıştığım aylarda da her ayın 15 gününü ücretsiz izinde geçirdim. Bu ücretsiz izin durumunun ne zaman sona ereceğini sorduğumuzda ise her seferinde ‘Bu son ay’ diye cevaplar aldım. Beni sürekli 15 gün izne çıkardılar ama işlerin de aksamasını istemediler. Bu yüzden geri kalan 15 gün boyunca gece gündüz çalışmak zorunda kalıyordum” dedi.

İşten çıkarıldığı gün de çalıştığını belirten Ekinci şunları ekledi:



“İşten çıkarıldığım gün hiç kimse bana bir şey söylemedi. Sabah gelip rutin bir şekilde çalıştım. Öğle saatinde insan kaynakları tarafından arandım ve sözleşmemin yenilenmediğini bu sebeple işten çıkarıldığımı ve öğleden sonra okuldan ayrılabileceğimi söylediler. İdari amirlerimden hiç kimse o an veya sonrasında beni aramadı. Beni herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkardılar. Neden işten çıkarıldığımı sorduğumda bile söylemediler.”

İşe iadesi için Nişantaşı Üniversitesi’ne dava açan Ekinci, eğitimin sürekli olmasından dolayı sözleşmesinin yenilenmemesinin Anayasa’ya aykırı bir durum olduğunu buna rağmen kendisine yasal haklarından feragat ettiğine dair bir kâğıt imzalatmak istediğini söyledi.