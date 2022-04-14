Vakıf üniversitelerinde tıp diploması 3.1 milyon lira

Vakıf üniversiteleri, gelecek yıl için öğrenim ücretlerini açıklamaya başladı. İlk 50 bin baraj şartını sağlayan Türk öğrenciler için tıp öğrenimi yıllık 200 bin oldu. YKS şartı aranmayan yabancı öğrenciler, yılda 35 bin dolar yani 518 bin TL lira öderse, tıp fakültesine kayıt olabilecek.

YKS barajı kaldırıldığı için bu yıl yüzde 24.3 yani 635 bin 527 aday artışıyla 26-27 Haziran'daki sınava 3 milyon 243 bin 425 aday girecek. Sınavda yarım net yapan adaylar bile üniversiteli olacak. Tıp fakültesinde ise ilk 50 bine girebilenler tercih yapabiliyor. Vakıf üniversiteleri 2022-2023 yılı ücretlerini açıklamaya başladı. Fakülte, bölüm, tercih sırası, aday başarısına göre 2 yıllık bölüm ücretleri 20 ile 70 bin lira, tıp fakültesi ücretleri ise 60 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor.

Fiyatlar artıyor

Sözcü'nün haberine göre, üniversiteler halen okuyan öğrencilerine ve sınav sonrası kazanacak olanlara peşin ödeme ve taksit gibi ödeme seçenekleri de sunuyor. 2022 YKS başarısına göre ayrıca yüzde 25 ve yüzde 50 indirim yapılıyor. Sınavda ilk 100'e girip tercih yapan aday Medipol Üniversitesi 7 ay boyunca ayda 6 bin lira harçlık vereceğini de ilan etti. Medipol Üniversitesi'nde Türk öğrenciler için tıp eğitimi ücretli yıllık 106 bin lira oldu. 2020'de ortalama yıllık 50 bin TL olan tıp fakültesi öğrenim ücretleri, son 2 yılda katlanarak 200 bin liralara çıktı.

Diş hekimliği ücreti ikinci sırada

2022-2023 yılı tıp eğitimi yıllı için bazı üniversitelerin tam ücretli tıp eğitimi ücretleri şöyle: Medipol Üniversitesi 106 bin, Okan Üniversitesi 138 bin, Üsküdar Üniversitesi 140 bin lira. Acıbadem Üniversitesi'nde halen 170 bin ve Koç Üniversitesi’nde 187 bin lira olan önümüzdeki yıl tıp fakültesi öğrenim ücretleri henüz açıklanmadı. Üniversitelerin 200 bin liraya çıkan tıp ücretlerini, yıllık 120 bin liraya çıkan Diş Hekimliği bölümü izliyor. Yurt ücretleri yıllık 59 bin lirayı buldu. Hiç zam gelmese bile 6 yıl için 413 bin lira barınma ücreti ödenmesi gerekiyor.

Yabancı öğrencilere 3.1 milyon TL

Öte yandan üniversiteler de uluslararası öğrenci kabulleri de başladı. MYO ücretleri ortalama 2 bin 250 dolara kadar inerken, tıp fakültelerine kayıt ücretini Medipol Üniversitesi 35 bin dolar olarak açıkladı. Bu üniversitede tıp okuyacak olan yabancı öğrencilerin yıllık 518 bin liradan 6 yıl öğrenim ücreti için 3.1 milyon lira ödemesi gerekiyor. Yabancı öğrenciler 35 bin dolar ücreti olan İngilizce tıp eğitimini öğrenci eğer yüzde 70 Türkçe okursa, ücret yıllık 19 bin dolara düşüyor.

110 bin öğrenci var

Türkiye'de 92 bin 159'u devlet ve 18 bin 152'si vakıf üniversitelerinde 110 bin 331 öğrenci tıp fakültesinde okuyor. 2021'de tıp için 16 bin 858 kontenjan açılmış, 835'i boş kalmıştı. 2020 yılına göre 2021'de tıp kontenjanı 835 öğrenci yani yüzde 5.2 oranda arttı. Bu yıl da artması bekleniyor.

15 ülkeye özel indirim

Mühendislik, işletme gibi dallarda ücret yıllık 4 bin dolara inerken Tanzanya, İran, Somali, Filistin, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Rusya gibi 15 ülke vatandaşlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerde yüzde 15 özel öğrenci indirimi yapılıp, yüzde 50'ye kadar burs veriliyor.

162 bin yabancı öğrenci kontenjanı

Sağlık, Eğitim, İletişim, Mimarlık gibi fakültelerde ise Cezayir, Cibuti, Komorlar, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Katar, Suriye, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan gibi 18 ülke vatandaşları yüzde 100 Türkçe okursa, yüzde 15 indirim yapılıyor. Yabancı öğrenciler için ayrılan 162 bin 239 kontenjanın 101 bin 78'i devlet üniversitelerinde…

YÖS nedir?

Lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de eğitim almak için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)'e ortalama 40-60 Euro arasında ücret ödeyerek girebiliyor. Üniversitelerin belirlediği sınav soru ve kriterlerine göre öğrenci alıyor. Bu sınav 11 Haziran' da bu yıl son kez üniversitelerce yapılacak. 2023'den sonra sınavı yine ÖSYM yapacak.