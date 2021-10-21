Vakaların yarısı 30 yaş altında; aşı sayesinde yoğun bakım yükü geçen yıla göre daha hafif

Yoğun bakımdakilerin tablosunda ise bir değişiklik görünmüyor. Halen yoğun bakım hastalarının yüzde 85’i hiç aşı olmamış veya tek doz aşı yaptıranlardan oluşuyor.

Yoğun bakımda yatanlar arasında iki doz BioNTech olan hasta bulunmuyor. Üç kez Sinovac aşısı olanlardan ise bağışıklığı baskılayan tedavi görenler olduğu belirtiliyor.