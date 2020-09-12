Vaka sayısında İstanbul'u geride bırakan Ankara'nın Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç: Hasta seçmek zorundayız

Ankara'daki Koronavirüs vakalarındaki yoğunluk artarken, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç yoğunluk sebebiyle doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti.

Koronavirüs salgınında hastaneler doldu haberleri gündemden düşmezken, evde tedavi konusunda yaşanan sıkıntılar da artmaya başladı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, “Sağlık çalışanları yoğunluktan endişeli, hasta seçmek zorunda kalıyoruz. Geçenlerde bir TBMM çalışanını evde tedavi sırasında kaybettik. Böyle olayların yaşanmasından kaygı duyuyoruz” dedi. Kapatılan devlet hastanelerinin bir an önce açılması için çağrı yapan Karakoç, uygun koşullar oluşturulsa yurtların da karantina için kullanılabileceğini söyledi.

Karakoç, “Ankara’da bir ilaç sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Testi pozitif olan, 3-4 günlük gecikmeyle ilaca ulaşan insanlar var” ifadelerini kullandı.