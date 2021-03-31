Vaka sayıları arttı, risk haritası değişti; Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Vaka sayıları arttı, yeni tedbirler geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte risk haritasının güncellendiğini, Türkiye genelinde ek tedbirlerin alındığını duyurmuştu. Yeni risk haritasına göre nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı 58 şehir 'çok yüksek riskli' kategorisine girerken; Erdoğan, cumartesi sokağa çıkma yasağının Türkiye genelinde geri geldiğini, Ramazan ayında restoran ve kafelerin sadece paket servisle hizmet verebileceğini ve toplu iftar-sahurların kısıtlandığını duyurduaçıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı dün Türkiye'de illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı haritasını güncelledi. İstanbul 100 binde 401.62, Ankara 183.61, İzmir 156.48 olarak kayıtlara geçerken; Bakanlığın 13-19 Mart tarihleri arasında paylaştığı haritada 251,12 olan İstanbul’un bu hafta 401,62'ye çıktığı görüldü.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart, 16 Mart, 20 Mart ve dün (30 Mart) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25 - 251,12 - 401,62

Ankara: 35,49 - 39, 84 - 54,83 - 68,53 - 107,99 - 184,29

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75 - 111,41 - 156,48