Vajinismus olan kadın, deneyimlerini tiyatro sahnesine taşıdı

"Bedeninizin yaptıklarını her zaman kontrol edemezsiniz. Kendi yaptıklarınıza veya başkalarının yaptıklarına vereceğiniz tepkiyi istediğiniz gibi belirleyemeyebilirsiniz."

Vajinismus olan 30 yaşındaki Isley Lynn, kendi deneyimlerini anlattığı Skin a Cat adlı bir tiyatro sahneliyor.

Ergenliğindeki ilk cinsel deneyimini hatırladığında bunun başarısız olduğunu ifade eden Lynn "Çok üzücüydü. Kırılmıştım. İsteyerek yapmadığım bir şey yüzünden kendimi kusurlu hissediyordum" diye konuşuyor.

Pek çoğumuz ilk cinsel ilişkilerdeki beceriksizlik ve acemiliği anlayabiliriz fakat Isley'in durumu, hakkında çok az konuşulan bir sorundan kaynaklanıyordu.

Bugün 30 yaşında olan ve hâlâ vajinismus olan Isley, kendi deneyimlerini anlattığı Skin a Cat adlı bir tiyatro sahneliyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi, vajinismusu vajinal penetrasyonun bazı türlerine veya her türüne yönelik korkuya bedeninin otomatik tepkisi olarak tanımlıyor.

O durumda vajinal kaslar kendiliğinden kasılıyor ve kadınlar bu kasları gevşetemez hale geliyor.

Vajinismus yaşayan bir kadın tampon kullanmak ve seks yapmakta zorlanabilir, yanma veya sızlama hissedebilir.

Isley "İlk defa tampon kullandığımda 10 yaşındaydım. İşkence gibiydi, sanki orada bir delik yoktu, delik olması gereken yerde bir duvar vardı.

"İlk erkek arkadaşımdan sonra bir şeylerin ciddi bir şekilde yanlış gittiğini anlamıştım."

Bu durum Isley'in ilişkilerine büyük bir duygusal yük getirmiş:

"Partnerlerimin onlara aşık olmadığımı veya fiziksel olarak onları çekici bulmadığımı düşünmelerinden korkuyordum."

Ergenliğinin sonlarına doğru vajinismus tanısı konan oyun yazarı, vajinanın genişliğini yavaşça artıran ve kasları rahatlatmaya çalışan araçlarla tedavi görmüş, fizyoterapiye gitmiş.

Bunların da işe yaramadığını fark eden Isley, uzun vadede mutlu olabilmek için tedavi olma seçeneğinin bulunmadığını anlamış:

"Beni durdurup normalleşmeyi ne kadar istediğimi soran kişi terapistimdi.

"Bu diyalogu oyunun son sahnelerinde de görebilirsiniz. Orada karaktere seks hayatından ne istediği soruluyor ve o da seks hayatında mutlu olmak için herkesinki gibi bir seks hayatı olması gerekmediğini fark ediyor. Hayatta kendi metnini yazıp kendini mutlu eden şey neyse onu yapması gerektiğini anlıyor."

Seks sırasında acı duymanın birden fazla nedeni olabilir, vajinismus da onlardan biri.

Glasgow'daki Queen Elizabeth Üniversite Hastanesi'nden Danışman Doğum Uzmanı ve Jinekolog Dr. Vanessa Mackay "Vajinismus seks sırasında acı çekmekten farklıdır çünkü vajinismusa bedenin otomatik tepkisi yol açar" diyor ve ekliyor:

"Bunu kaç kadının yaşadığını tespit etmek muhtemelen zor çünkü cinsel sorunlar yaşayan kadınların büyük bir kısmı bunlar hakkında konuşmuyor."

Vajinismus tedavileri sorunun fiziksel kısmının yanı sıra zihinsel kısmına, penetre edilme korkusuna da odaklanıyor.

Dr. Mackay, verdikleri psikoseksüel terapiyi şöyle anlatıyor:

"Bedeninize dair hislerinizi anlamak ve bunları değiştirmek için yapılan bir tür konuşma terapisidir.

"Rahatlama teknikleri vajinal kaslarınızı rahatlatmayı öğretir, pelvik taban egzersizleri de vajinismus tedavisinde kullanılabilir.

"Reçeti olarak vajinal çalıştırıcılar da veriyoruz. Tampon şeklinde olan ve farklı boylara sahip bu nesneler vajinanızda bir şey olmasına alışmanızı sağlıyor."

Teresa vajinismus tedavisi için hipnoza katıldı

Vajinismus 23 yaşındaki Teresa'nın da yaşadığı bir sorun. Tanı koyulduktan sonra farklı tedavi yöntemlerini denemiş.

"Bir danışman hipnoz önerdi fakat hiç işe yaramadı. Zaten çok şüpheciydim, benim için işe yarayacağına inanmıyordum" diyor ve ekliyor:

"Bende işe yarayan şey farklı boylara sahip dilatörlerdi. Onlarla kendime rahatlamayı öğrettim.

"Bugün hayat gayet iyi, her gün bundan dolayı endişe duymuyorum. Rahat ve mutluyum. Başlangıçta zordu ama kendi çözümünüzü bulduktan sonrası rahat."