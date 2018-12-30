Vajinal kuruluğun 5 sebebi

T24

Vajina kuruluğu özellikle de cinsel ilişki sırasında kadınlara rahatsızlık verebilir ancak o kadar da nadir bir durum değil. Çoğunluğu ilerleyen yaşlarda olmak üzere çok sayıda kadının başına gelen vajinal kuruluğun rahatsızlık, kaşınma ve yanma hissi, cinsel ilişki sırasında acı gibi birçok belirtisi var.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kraliyet Koleji’nin (RCOG) eğitim bölümü başkan yardımcısı Profesör Janice Rymer, kadınların neredeyse tamamının hayatlarının bir bölümünde vajinal kuruluk yaşadıklarını belirterek, “Birçok tedavi yöntemi de var. Kadınlar tıbbi yardım almadan önce kendi kendilerini tedavi edebilirler” diyor.

Bunun için de öncelikle vajinal kuruluğun olası sebeplerini bilmek gerekiyor. İşte vajinal kuruluğun en yaygın 6 sebebi…

Menopoza giriyor olabilirsiniz

Vajinal kuruluk hayatın farklı dönemlerinde de kadınların başına geliyor olsa da, en yaygın sebeplerinden bir tanesi menopoz. Bu dönemde östrojen seviyesi düşebilir ve bu da vajinanın elastikliğinin kaybına, daralmaya sebep olabilir.

Yeni anne olduysanız...

Kadınların östrojen seviyesi doğumdan sonra ve emzirme sırasında geçici olarak düşer. Emzirmeyi bırakmanızın ardından hormonlarınız ve vajinal ıslaklığınız normale dönecek. Bu dönemde vajinayı kayganlaştıracak ürünleri eczacınıza sorabilirsiniz.

Cinsel açıdan yeterince uyarılmıyorsanız

Eğer partneriniz sizi cinsel ilişki öncesinde yeterince uyarmayı başaramıyorsa vajinanız istenen ıslaklık düzeyine gelmeyebilir. Bunun için cinsellikten ne beklediğiniz konusunda partnerinize daha açık olmayı deneyin. Ön sevişme süresini uzatmak ya da yeni şeyler denemek sizi cinsel anlamda daha fazla uyarabilir; bu da ıslaklığı artıracaktır. Vulvaya ya da penise uygulanan kayganlaştırıcılar da yardımcı olacaktır; ancak petrolyum bazlı ürünlerin prezervatiflere zarar verdiğini aklınızdan çıkarmayın.

Altta yatan başka sebepler olabilir

Bazı durumlarda vajinal kuruluğun altında yatan bambaşka bir medikal durum olabilir. Profesör Rymer, diyabet ve Sjögren sendromu gibi hastalıklar vajinal kuruluğa sebep olabilir. Bağışıklık sisteminin vücudun gözyaşı, tükürük gibi salgı üreten bölümlerine saldırdığı Sjögren sendromu söz konusuysa kayganlaştırıcı ya da hormon tedavisiyle sorunu çözmek mümkün.

Sorun fazla temizlik mi?

Vajinal kuruluğun en yaygın sebeplerinden bir tanesi de bu bölgeyi fazla temizlemekten kaynaklanıyor. Vajinal temizlik için kullanılan ürünler, doğal bakterileri öldürerek kuruluğa sebep olabilir. Aynı zamanda hastalıkların da önünü açabilir. Vajinal bölgenizi temizlerken parfümlü sabunlar, jeller ve antiseptiklerden uzak durun. Bunlar sağlıklı bakteri dengesini ve pH seviyesini bozabilir.

Eğer kendi kendini tedavi yöntemleri işe yaramıyor ve sıkıntı devam ediyorsa, hayatınızı etkiliyorsa lütfen bir doktora danışın.