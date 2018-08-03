Vajinal gençleştirme 'sağlığa zararlı olabilir'

Uzmanlar, kadınların vajinalarını yeniden şekillendirmek ve sıkılaştırmak için yaptırdığı vajinal gençleştirme (vajinal rejunavation) operasyonlarının sağlığı ciddi şekilde tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Amerikalı ve İngiliz uzmanlar, bazı kliniklerdeki "kozmetik terapilerin" yanık, yara ve tekrar eden ağrılara neden olabileceklerini söylüyor.

Vajinanın yeniden şekillendirilmesi operasyonu, lazerle vajinal dokunun ısıtılması ve sıkılaştırılmasıyla yapılıyor.

Ameliyatsız bir yöntem ve sadece bir saatlik öğle arasında bile yapılacak kadar kısa bir operasyon olsa da, yetkililer çok da güvenli olmadığını ifade ediyor.

Lazer ve enerji temelli araçlar, rahim ağzında veya vajinal dokulardaki prekanseröz hücrelerle, genital siğillerin yok edilmesinde kullanılmak üzere onaylanmıştı. Ama bu araçlar gençleştirme terapilerinde de deneme amaçlı kullanılıyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 'kanıtlanmış faydaları olmayan tehlikeli prosedürlerin' yanıltıcı şekilde pazarlanmasına karşı önlem almaya devam edeceklerini duyurdu.

Birçok klinik, vajinal gençleştirmenin menopozla bağlantılı rahatsızlıklara, idrar kaçırmaya veya cinsel rahatsızlıklara karşı iyi geldiğini iddia ediyor.

FDA ise "Bu ürünlerin çok ciddi riskleri var ve amaçlarına ulaştıklarını destekleyecek yeterli kanıt yok. Kadınların zarar gördüğüne dair ciddi kaygılarımız var" uyarısında bulunuyor.

İngiliz Estetik Cerrahlar Derneği üyesi ve cerrah Paul Banwell de FDA'yla benzer kaygılar taşıyor:

"Kadın sağlığına ve kadınların cinsel sağlıklarına giderek artan bir ilgi var. Bunun teşvik edilmesi gerekir ama her türlü eğitim ve tedavi prosedürlerinin abartılı, yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden uzak, hassas bir şekilde sunulması gerekiyor."

İngiltere Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği'nden Dr. Vanessa Mackay, "Ameliyatsız 'vajinal gençleştirme' araçlarının vajinal kasları güçlendirdiğine veya vajinal dokuyu yeniden şekillendirdiğine dair bir kanıt yok" diyor ve ekliyor:

"Kadınlar vajinalarının görüntülerinden veya kokusundan rahatsız oluyorlarsa bir sağlık personeliyle konuşmalılar. Ama her kadının vajinasının birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekir. Vajina dudakları (labya) hem görünüş hem de renk olarak kadınlar gibi bireysel ve kendine özgüdür.

"Vajina çevresindeki kasların sıkılaşması için kadınlar yerde leğen kemiği çevresini güçlendirecek pelvik egzersizler yapabilir. Bu, kasların gelişimini sağlar ve seks sırasında hassasiyeti kuvvetlendirir."

Vajina kuruluğu da her kadının hayatlarının bir noktasında karşılaştığı yaygın ama çözümü olan bir rahatsızlık.

Menopoz, emzirme, doğum, cinsel ilişki öncesi tahrik olmama ve bazı doğum kontrol yöntemleri dahil bir dizi nedeni olabilir.

Kadınlara vajinal kurulukla ilgili bir sağlık personeline danışmadan önce, vajinal nemlendirici ve kayganlaştırıcı yöntemler gibi bireyin kendi başvurabileceği yöntemleri denemeleri tavsiye ediliyor.

İngiliz Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği, eğer bu yöntemler de etkili olmuyorsa, doktorların vajinal östrojen tavsiyesinde bulunabileceğini söylüyor.