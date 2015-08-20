İngiltere'de faaliyet gösteren Yumurtalık Kanseri Hareketi, 18-24 yaş arası kadınların dillendirmeye utandıkları kelimeler nedeniyle tıbbi yardım için başvuramadıklarını bildirdi.

1000 kadınla yapılan bir çalışma, 18-24 yaş arası kadınların, jinekoloğa başvurma oranının 55-64 yaş arası kadınların dörtte biri oranında olduğunu gösterdi. Çalışmaya katılan kadınların üçte ikisinin, "vajina" ve "orgazm" kelimelerini doktoruna söylemeye çekindiği görüldü.

Kadınların yarısından fazlası da "boşalmak" ifadesini kullanmaktan utanıyor.

Hekim değil Google tercih ediliyor

Çalışmaya katılan kadınların dörtte biri doktorlarına başvurduklarında şikayetlerini hangi kelimeyle ifade edeceğini bilmiyor, yüzde 44'ü ise cinsel sağlık başlıklarını konuşmaya gönülsüz davranıyor.

SoL'da yer alan habere göre, İngiliz menşeili Yumurtalık Kanseri Hareketi, kadınların yüzde 57'sinin jinekolojik problemleri için hekimdense Google'ı tercih ettiğini belirtiyor.

Yine genç kadınların yalnızca yüzde 17'si hekime gitmeyi tercih ederken, 55-64 yaş arası kuşakta hekime başvuru oranı yüzde 68.

'Vajina demek öldürmez, dememek öldürür'

Kurumun yöneticilerinden Katherine Taylor, "gugıllama"nın hekime görünmenin yerini asla tutmayacağını, İngiltere'de her 2 saatte bir kadının yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle kadınların sağlık problemleri hakkında konuşmasının mutlaka cesaretlendirilmesi gerekiyor.

Taylor; "Vajina demek sizi öldürmez, söylemekten kaçınmak öldürür" diyor.

Yumurtalık kanseri olan genç kadınların üçte birinin durumu fark edemediği, aile öyküsü nedeniyle hekime başvurma oranının ise yalnızca yüzde 11 olduğu belirtiliyor. Öte yandan yumurtalık kanserinin yüzde 20 oranda genetik kaynaklı olduğu biliniyor.