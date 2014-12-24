'Vajina' çalışmasından dolayı gözaltına alındı, hapis yatabilir!

Vajinasını temel alan çalışmasından ötürü gözaltına alınan Japon sanatçı Megumi Igarashi "müstehcenlikle" suçlandı. Igarashi iki yıla kadar hapis ya da iki buçuk milyon yen (yaklaşık 21 bin dolar) para cezasına çarptırılabilir. 42 yaşındaki Megumi Igarashi'nin bu ay başlarında gözaltına alınması, ülkede ifade özgürlüğü ve sansür tartışmalarını alevlendirmişti.

Igarashi'nin müstehcen addedilen çalışmasının başkent Tokyo'daki bir seks dükkanında gösterildiği, vajinasının üç boyutlu verilerini başka kişilere yolladığı öne sürülüyor.

Japon Asahi Shimbun gazetesinde yer alan habere göre, bu verilerle Igarashi'nin vajinasının üç boyutlu bir çıktısını almak mümkün.

Rokudenashi-ko, yani "iyi olmayan kız" adıyla da bilinen Megumi Igarashi, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve masum olduğunu söylüyor.

Igarashi, "Benim tüm çalışmalarım, dostça bir kahkaha attırmayı amaçlar, çünkü cinsel organların hoş bir şekilde dekore edilmesine dayalıdırlar. Çalışmalarım müstehcen değildir" diyor.

Vajina şeklinde kayık

Megumi Igarashi, Temmuz ayında da bir diğer çalışmasından ötürü gözaltına alınmış ancak kamuoyu baskısı ve hukuki temyiz süreci sonucunda serbest bırakılmıştı. Japon sanatçı, bu çalışmasında yine vajinasının görüntüsünün üç boyutlu çıktısını alabilmeyi sağlayacak dosyaları başkalarıyla paylaşmıştı.

Bu dosyalardaki verilerle üç boyutlu yazıcı kullanarak vajina şeklindeki bir kayık çıktısı alınabiliyordu. Japonya'daki müstehcenlik yasası cinsel organın görsel olarak kullanılmasını yasaklıyor. Japon basını cinsel organları bulanık olarak gösteriyor.

Penis niye müstehcen değil?

Igarashi'nin çalışmalarının müstehcen olup olmadığı hakkında kamuoyunda farklı fikirler var. Japonya'da bazı çevreler, penis görüntülerinin müstehcen bulmuyor. Igarashi'nin kendi internet sitesinde ise sanatçının cinsel organını kullanarak silikon kalıpla çok sayıda sanat parçası ürettiği yazıyor.

Japon sanatçı vajinanın gündelik hayatın bir parçası olması gerektiğini savunuyor ve "Vajina, Japon toplumunda bir tabu ve müstehcen olarak gösteriliyor. Fakat penis ise pop kültürün bir parçası olarak tanımlanıyor" diyor.