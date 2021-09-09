Vaiz eşini boğarak öldüren müezzin: Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim

İzmit'te boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Özlem Güneş'i boğarak öldüren 40 yaşındaki müezzin Zülküf Güneş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Güneş savunmasında “Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim” dedi.

Geçen yıl 5 Eylül'de vaiz eşi Özlem Güneş’i boğarak öldüren ve cezadan kaçmak için kendisini yaraladığı tespit edilen müezzin Zülküf Güneş, bugün Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Güneş savunmasında Benim eşimi öldürme gibi bir kastım yoktu. Tahrik üzerine bu olay gerçekleşti. Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim” dedi.

Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesi ve savunmaların alınmasının ardından Zülküf Güneş'i kasten insan öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.