Vahşi yaşam yok oluyor, doğada yaşayan hayvan sayısı yarı yarıya azaldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund) ve Londra Zooloji topluluğu tarafından yayımlanan rapora göre, vahşi yaşamda yok olan canlı türlerinin sayısı tahmin edilenin çok üzerinde.

World Wildlife Fund’ın farklı küresel verilerin birbiriyle karşılaştırılması sonucu hazırladığı "2014 yaşayan gezegen raporu"na göre son 40 yılda memeliler, kuşlar, sürüngenler, amfibiler ve balıkların nüfusunda yaklaşık yüzde 52 düşüş yaşandı. Raporda, tatlı su canlılarının sayısında yüzde 76 oranında azalma görüldüğü kaydedildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, ağaçların daha gelişmeden erken kesildiği, balıkların yeniden üremesine imkan verilmeden avlandıkları, nehirlerden su pompalandığı belirtilen raporda insanların, ormanların emebildiği oranlardan çok daha fazla karbon saldıkları kaydedildi.

Batı Afrika'da ormanların kesilmesinin, fillerin sayısında yüzde 6 oranında azalmaya neden olduğunun kaydedildiği raporda, 1970 yılı ile 2010 yılları arasındaki 10 bin omurgalı türü incelendi.

Raporda, biyolojik çeşitliliğe en büyük tehdidin yaşam alanlarının zarar görmesi olduğu belirtildi, iklim değişikliğine de dikkat çekildi.