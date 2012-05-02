Vahşi Batı’nın en yalnız kovboyu İstanbul’da

Yapı Kredi Kültür Merkezi, 10 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında yılın en eğlenceli sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Red Kit İstanbul’da sergisi, Vahşi Batı’nın en yalnız kovboyunu daha yakından tanımak isteyenleri bekliyor.

Çizgi roman araştırmacısı Didier Pasomonik’in küratörlüğünde hazırlanan “Red Kit İstanbul’da” sergisi, 10 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında Vahşi Batı’nın en yalnız kovboyunu İstiklal Caddesi’nde ağırlıyor.

Red Kit, Düldül, Daltonlar, Rintintin, Billy the Kid, Calamity Jane ve diğerleri...

Orijinal çizimler, karakterlerin oluşum süreçleri, çizgi roman endüstrisinin gelişimi, Red Kit evreninin perde arkası, Red Kit’e özgü dünya görüşü ve korsan çizimli albüm kapaklarından İzzet Günay-Sadri Alışık’lı sinema afişlerine dek Red Kit’in Türkiye macerası bu sergide.

“Red Kit İstanbul’da” sergisi Türkiye’de bir çizgi roman kahramanı üstüne yapılan ender sergilerden biri olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca serginin afiş ve panosunda kullanılan İstanbul silüetli Red Kit çizimi de, Morris’in izinde Red Kit’in maceralarının devam ettiren Achdé’tarafından özel olarak çizildi.

Bu Mayıs Red Kit’in ayı olacak

Yapı Kredi Kültür Merkezi, Red Kit İstanbul’da sergisine ek olarak Mayıs ayında iki farklı etkinlik birden düzenliyor: 19 Mayıs Cumartesi tarihinde çocuklar için düzenlenecek olan “Red Kit İstanbul’da, Çocuklar Bu Sergide!” adındaki yaratıcı drama ile okuma atölyesi ve 21 Mayıs Pazartesi günü ise Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde Levent Cantek, Okay Gönensin ve Eray Canberk’in katılımıyla düzenlenecek olan Red Kit’in Türkiye Serüveni adlı söyleşiyle yalnız kovboy Red Kit’i daha yakından tanıyacağız.

SergiTarihi:

Sergi Adı: Red Kit İstanbul’da

Sergi Küratörü: Didier Pasomonik

Tarih: 10 Mayıs – 17 Haziran 2012

Yer: Yapı Kredi Kültür Merkezi, Beyoğlu

Sergi ziyaret saatleri: Hafta içi: 10:00 – 19:00

C.tesi: 10:00 – 18.00 – Pazar: 12.00 – 18:00

Yaratıcı Drama Atölyesi

19 Mayıs Cumartesi

Yaratıcı Drama ile Okuma Atölyesi

Sergide “Çizgiler Konuşuyor”

“Red Kit İstanbul’da” Çocuklar bu sergi’de!

Yaratıcı Drama Eğitmeni: Çiğdem Odabaşı

Yer: Yapı Kredi Kültür Merkezi, saat: 14.15-16.15

Etkinlik 9-13 yaş arası 24 çocuk ile sınırlıdır.

Etkinlik İçeriği: Atölyede çocuklar çizgi kahramanlarla keyifli bir yolculuğa çıkacak çeşitli yönergeleri takip ederek sergideki eserlerin hikâyelerini keşfedecekleri bir sergi gezisine katılma fırsatı elde edecekler. Boyamalar yaparak Red Kit’i renklendirecek, çizgi romanın konuşma balonlarını kendi cümleleriyle dolduracaklar

Söyleşi

21 Mayıs Pazartesi

Red Kit’in Türkiye Serüveni

Konuşmacı: Levent Cantek, Okay Gönensin, Eray Canberk

Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, saat: 18.30

Etkinlik İçeriği: Red Kit adı nereden gelir, zamanında yayınlanan korsan Red Kit albümleri, Red Kit’in Yeşilçam macerası ve daha pek çok şey. Yapı Kredi Yayınları, 7’den 70’e tüm çizgi roman severleri bu keyifli söyleşiye davet ediyor.