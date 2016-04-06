Vahşete özgürlük; boşanmak isteyen eşini uyurken kaynar suyla haşladı ve serbest bırakıldı!

İzmit'te 43 yaşındaki Ahmet Duran kendisinden boşanmak isteyen 42 yaşındaki eşi Ayten Duran uyurken üzerine çaydanlıkla kaynar su döktü. Ahmet Duran olaydan 3 gün sonra teslim olurken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ayten Duran tedavi altına alınırken, hakkında evden uzaklaştırma kararı alınan Ahmet Duran'ın kapının kilidinin değiştirilmemesi nedeniyle anahtarıyla kapıyı açarak eve girdiği anlaşıldı.

Yenişehir Mahallesi Çilem Sokak'ta oturan 3 çocuk annesi Ayten Duran eşi Ahmet Duran hakkında şiddet uyguladığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce boşanma davası açtı.

Davanın 3 ay önce yapılan duruşması, çiftin tanık gösterdiği kızları gelmeyince 7 Nisan gününe ertelendi. Kocaeli 3'üncü Aile Mahkemesi de 3 Mart günü eşine şiddet uygulayan Ahmet Duran'ın evden uzaklaştırılmasına, müşterek konutun korunan kişiye tahsil edilmesine karar verdi.

Ahmet Duran iddiaya göre aşırı alkollü olarak 28 Mart akşamı, kapının kilidi değiştirilmediği için eve girdi. Ahmet Duran bir restoranda aşçılık yapan eşi Ayten Duran'ın uyuduğunu gördü. Mutfağa giden Ahmet Duran çaydanlıkta kaynattığı suyu uyuyan eşinin başından aşağıya döktü.

"Ayten'i yaktım şimdi ne yapayım?"

Acılar içerisinde yatağından fırlayan Ayten Duran banyoya doğru koşarak üzerine soğuk su dökmek istedi. Eşi Ahmet Duran ise önüne geçerek banyoya girmesini engelledi. Ayten Duran, "Tamam senden boşanmayacağım. Her yerim acıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştir" diyerek yalvardı.

Ahmet Duran cep telefonuyla annesini arayarak, "Ayten'i yaktım şimdi ne yapayım?" diye sorduktan sonra "Oh iyi yaptım" diye bağırdıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Serbest bırakıldı

112 Acil ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Duran, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Ahmet Duran olaydan 3 gün sonra teslim olurken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kızı: Bana bıçak çekti

Ayten Duran'ın kızı 17 yaşındaki G.D. yaklaşık 14 aydır evde kalmadığını söyleyerek, "14 ay önce eve alkollü bir şekilde gelen babam bana bıçak çekti. Ben de ona bıçak çektim. O şekilde elinden kurtulup evden ayrıldım. 14 aydır da bir yakınımın yanında kalıyorum. Eve gitmeye çok korkuyorum. Annemi de çok kötü bir hale getirdi. Boşanma davasına da beni tehdit ettikleri için çok korktuğumdan katılmadım" dedi.